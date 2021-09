ఉన్న ఇల్లు కూల్చేశారు-ఒంటి మీద బట్టలే మిగిలాయి-ప్రభుత్వం మాకు న్యాయం చేయాలి : రేపిస్ట్ రాజు ఫ్యామిలీ

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

రేపిస్ట్ రాజు ఆత్మహత్యపై సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతుండగా అతని కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. ఉన్న ఒక్క దిక్కును కోల్పోయామని తమకూ ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు. రాజు భార్య మౌనిక,అతని తల్లి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.రాజు ఆత్మహత్య చేసుకోలేదని.... పోలీసులే చంపేశారని ఆరోపించారు. రాజు ఆత్మహత్య వార్త వెలుగుచూశాక ఈ ఇద్దరూ మీడియాతో మాట్లాడారు.

English summary

While the rapist Raju's suicide was applauded by all, his family members were in mourning. They want the government to do justice for losing him.They alleged police encountered him and saying it as suicide.