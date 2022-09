ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు: సిరిమల్లెలో రామ రఘుమల్లెలో.. బతుకమ్మ పాట ఆవిష్కరించిన ఎమ్మెల్సీ కవిత!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలకు పట్టుగొమ్మగా నిలిచిన బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా సిరిమల్లెలో రామ రఘు మల్లెలో అంటూ రూపొందించిన బతుకమ్మ ప్రత్యేక గీతాన్ని టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత నేడు ఆవిష్కరించారు. ఈ సంవత్సరం బతుకమ్మ ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్టు పేర్కొన్నారు.

The festive season is here! Absolutely thrilled to release a series of #Bathukamma songs today pic.twitter.com/Ur1tzrrvUn

English summary

The Telangana government will make all the arrangements to organize Bathukamma celebrations on a grand scale. As the Bathukamma celebrations begin from 25th of this month, MLC Kavitha released the Bathukamma song.