ఆకుపచ్చ నగరం.!ఎటు చూసినా సస్యశ్యామలమే.!స్వచ్చమైన ఆరోగ్యం కోసం జీహెచ్ఎంసీ పార్కుల ఏర్పాటు.!

హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ మహానగరంలో ప్రజలకు మౌలిక సదుపాయాలు, సుందరీకరణ, మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు జిహెచ్ఎంసి విశేష కృషి చేస్తోంది. నగర ప్రజలకు ఆరోగ్యకరమైన జీవన ప్రమాణాలను పెంపొందించడం పట్టణ పార్క్ ల ముఖ్య ఉద్దేశం. పెరుగుతున్న వాహన, పరిశ్రమల కాలుష్యం వల్ల వాతావరణంలో పెను మార్పులు సంభవించి, ఉష్ణోగ్రతల హెచ్చు తగ్గుదల మూలంగా వాతావరణ సమతుల్యత లేక తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ పరిస్దితులను అదిగమించేందుకు నగర పాలక సంస్ధ వినూత్న కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన చేసింది.

English summary

City officials are working to increase vegetation, provide fresh oxygen to the surrounding area, and encourage future generations to enjoy traditional games that promote good health. As part of the program, city officials are working to develop 919 colony parks and make them accessible to the public.