గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ అద్భుతమైన కార్యక్రమం.!ఎంపీ జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ కు ప్రధాని లేఖ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఎంపీ జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కార్యక్రమానికి దేశ వ్యాప్తంగా అనూహ్య స్పందన వస్తోంది. కార్యక్రమానికి సంతోష్ శ్రీకారం చుట్టిన రోజునుండి ఇప్పటివరకు అప్రతిహతంగా ముందుకు వెళ్తోంది. అనేక మంది సామాన్య ప్రజనీకమే కాకుండా ఎంతో మంది సెలబ్రిటీలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని మరోకరికి ఇదే ఛాలెంజ్ ని విసిరిన సందర్బాలు ఉన్నాయి. పరిశుభ్రతకు తోడు పచ్చదనం ఉంటే ప్రకృతి పరంగా సశ్యస్యామలంగా ఉండడమే కాకుండా పర్యవరణం ఆహ్లాందంగా ఉంటుందని సంతోష్ పలు సందర్బాల్లో స్పష్టం చేస్తుంటారు. ఇప్నుడు ఇదే కార్యక్రమానికి ముగ్దుడైన ప్రదాని నరేంద్ర మోదీ సంతోష్ కుమార్ కు లేఖ రాయడం విశేషం.

English summary

MP Joginapalli Santosh Kumar's ambitious Green India Challenge program is getting an unexpected response across the country. Now it is good news that Prime Minister Narendra Modi is writing a letter to Santosh Kumar, who is happy with the same program.