అరగంట స్పీచ్.!ఆటమ్ బాంబ్ లాంటి మాటలు.!బీజేపికి వెయ్యేనుగుల బలాన్నిచ్చిన అమీత్ షా.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : బీజేపి తుక్కుగూడ సభ తుక్కురేగిపోయింది. కదం తొక్కిన కాషాయ శ్రేణులకు ధీటుగా కేంద్ర హోం మంత్రి అమీత్ షా ఉపన్యాసం కొనసాగడంతో ఆ పార్టీలో నూతన ఉత్సహం తొనికిసలాడుతోంది. బీజేపి నాయకుల ఉసన్యాసాలు ఒకరిని మించి ఒకరు అన్నట్టు సాగగా అమీత్ షా స్పీచ్ మాత్రం అంతకు మించి అన్నట్టు సాగింది. ఏ లక్ష్యంతో తెలంగాణ సిద్దించింది.?సిద్దించిన తెలంగాణ కలను సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు సాకారం చేయగలిగారా.?బీజేపి వస్తే ఏం చేస్తుంది.?అనే అంశాలను సూటిగా సుత్తి లేకుండా అమీత్ షా వర్ణించిన తీరు కమల దండును కనువిందు చేసింది.

English summary

Union Home Minister Amit Shah's speech continues in the wake of the tumultuous Kashaya ranks. The speeches of the BJP leaders seemed to go beyond one another while Amit Shah's speech went beyond that.