శభాష్ రుద్రరచన.. భావోద్వేగానికి గురైన మంత్రి కేటీఆర్; స్పూర్తినిచ్చే ఆ యువతి కథ ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సాధించాలనే పట్టుదల ఉండాలి కానీ, జీవితంలో ఎదురయ్యే ఎటువంటి ఇబ్బందులు అవరోధం కాదని నిరూపించింది ఓ యువతి. చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివి, అనాధాశ్రమం లో ఉంటూ ఇంజినీరింగ్ విద్యను పూర్తి చేసింది జగిత్యాల జిల్లా కు చెందిన రుద్ర రచన. నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టి చిన్నప్పటినుంచి అనేక కష్టాలు అనుభవించిన ఇంజనీరింగ్ విద్యను పూర్తి చేసిన రుద్ర రచన ఏకంగా నాలుగు ఐటీ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలకు ఎంపికై అందరినీ అవాక్కయ్యేలా చేసింది. టిఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి కేటీఆర్ సైతం భావోద్వేగానికి గురయ్యేలా చేసింది.

English summary

Rudrarachana thanked Minister KTR for his financial support for her engineering studies as she got a job opportunity in four leading companies. KTR was emotional about Rudrarachana, who expressed her admiration with rakhi.