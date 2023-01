ఐఏఎస్ స్మితా సబర్వాల్ ఇంట్లో అర్ద్రరాత్రి కలకలం - అధికారి చొరబాటు...!?

Telangana

అర్ద్రరాత్రి వేళ ఐఏఎస్ స్మితా సబర్వాల్ ఇంట కలకలం చోటు చేసుకుంది. తెలంగాణ సీఎంవో ప్రత్యేక కార్యదర్శి ఉన్న స్మితా సబర్వాల్‌ ఇంట్లోకి ఒక అధికారి చొరబడే ప్రయత్నం చేసారు. భద్రతా సిబ్బంది అడ్డుకొనే ప్రయత్నం చేయగా వారితో దురుసుగా ప్రవర్తించారు. ఉద్యోగ విషయం మాట్లాడేందకు వచ్చానంటూ ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన ఆ వ్యక్తిని డిప్యూటీ తహశీల్దార్‌ ఆనంద్‌ గా గుర్తించారు. అర్ద్రాత్రి ఇంటికి రావటంతో అధికారిణి స్మితా కేకలు వేసారు. భద్రతా సిబ్బంది అప్రమత్తమై అతడిని పట్టుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసారు. అతడితో పాటుగా వచ్చిన వ్యక్తి ని కూడా అరెస్ట్ చేసారు.

Had this most harrowing experience, a night back when an intruder broke into my house. I had the presence of mind to deal and save my life.

Lessons: no matter how secure you think you are- always check the doors/ locks personally.#Dial100 in emergency