హెల్త్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరావు వ్యాఖ్యల వివాదం.. సస్పెండ్ చెయ్యకుంటే వదిలిపెట్టం - హిందూసంఘాల అల్టిమేటం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ హెల్త్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస రావు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో జరిగిన సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకల్లో పాల్గొని చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దుమారం గా మారాయి. ఏసుక్రీస్తు వల్లనే కరోనా మహమ్మారి అంతమయ్యింది అని, వైద్యులు, మెడిసిన్ వల్ల కాదని చేసిన వ్యాఖ్యలపై హిందూ సంఘాలు తీవ్రస్థాయిలో ఆయనపై మండిపడుతున్నాయి. బాధ్యతాయుతమైన తెలంగాణ హెల్త్ డైరెక్టర్ పదవిలో ఉన్న ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఆయనను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

English summary

Health Director Srinivasa Rao comments that Corona has ended because of Jesus Christ have become a controversy. With this, the Hindu parishads are giving an ultimatum that Srinivasa Rao to suspend.