మొక్కుబడిగా పూజలు.. మీ తప్పులవల్లే కుంభవృష్టి వర్షాలు: 'భవిష్యవాణి'లో మాతంగి స్వర్ణలత!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల కార్యక్రమం ఘనంగా జరుగుతుంది. ఈరోజు అమ్మవారి బోనాల కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆలయంలో రంగం కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మాతంగి స్వర్ణలత భవిష్యవాణి వినిపించారు. లష్కర్ బోనాల సందర్భంగా నిర్వహించిన రంగం కార్యక్రమంలో మాతంగి స్వర్ణలత తన భక్తులను తానే కాపాడుకుంటానని, ఎంత పెద్ద ఆపద వచ్చినా రక్షించి తీరుతానని అమ్మవారి వాక్కుగా చెప్పారు .

English summary

Secunderabad Ujjaini Mahankali bonaalu is going well. Today, rangam was held at the temple as part of the lashkar bonalu. On this occasion Matangi Swarnalatha said bhavishya vani that this year people suffered with huge floods due to their mistakes.