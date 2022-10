Weather Today: ఆ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. అనవసరంగా బయటకెళ్లొద్దు..

Telangana

తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో శుక్ర, శని వారాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఉపరితల ఆవర్తనం ఏపీలోని కోస్తా తీరంతో పాటు ఉత్తరాఖండ్, ఛత్తీస్ గఢ్, తూర్పు మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్య భాగాలలో సముద్ర మట్టం నుంచి 3.1 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు విస్తరించి ఉందని పేర్కొంది.

Heavy rains are likely to occur in many districts of Telangana on Friday and Saturday. Hyderabad Meteorological Department has explained that heavy to very heavy rains will occur in Vikarabad, Mahbubnagar, Nagar Kurnool, Vanaparthi, Narayanapet and Jogulamba Gadwala districts.