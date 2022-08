తెలంగాణా, ఏపీలలో భారీ వర్షాలు; తెలంగాణాలో 7జిల్లాల్లో రెడ్ అలెర్ట్, హైదరాబాద్లో ఆరెంజ్ అలెర్ట్!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ తో పాటు, అనేక జిల్లాలలో మరోసారి వర్షాలు కురుస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఒడిశా-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా ప్రస్తుత పరిస్థితి నెలకొందని, ఇది రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

Due to the influence of severe low pressure, heavy rains are falling in Telangana and AP in some places. Meteorological department issued red alert in 7 districts of Telangana and orange alert in Hyderabad.