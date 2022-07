తెలంగాణాలో కుండపోత వర్షాలు.. తొమ్మిది జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్; మరో మూడురోజులూ ఇదే పరిస్థితి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రుతుపవనాల ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. కుండపోతగా కురుస్తున్న వర్షాలతో ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల్లో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. రాజధాని హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండడంతో అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. కృష్ణా, గోదావరి నదులకు భారీగా ఇన్ ఫ్లో వస్తున్నందున ప్రాజెక్ట్ ల విషయంలో జిల్లాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

English summary

The heavy rains hit severely in telangana. Weather department officials announced red alert in 9 districts along with Warangal and Hanmakonda. Department of Meteorology announced heavy rains in for the next three days.