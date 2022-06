Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు తెలంగాణ రాష్ట్ర హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఊహించని విధంగా హైకోర్టు నోటీసులు ఇవ్వటంతో తెలంగాణా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి షాక్ తగిలినట్టు అయ్యింది. తెలంగాణా సీఎం కెసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీకి భూమిని కేటాయించిన వ్యవహారంపై దాఖలైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం నేపథ్యంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ కు హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది.

English summary

The High Court has issued notices to Telangana CM and TRS chief KCR. The court notices issued on a public interest litigation filed against the TRS party office Banjara Hills for allotment of land at a very low price.