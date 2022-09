తెలంగాణా ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు షాక్.. స్టే విధించి మల్లన్నసాగర్ నిర్వాసితుల భూసేకరణకు తాత్కాలిక బ్రేక్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు షాక్ ఇచ్చింది. మల్లన్న సాగర్ నిర్వాసితుల ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ఇచ్చిన భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్ లో జీవో నంబర్ 35 పేర్కొనడం సరికాదని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది. మల్లన్న సాగర్ నిర్వాసితుల ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన భూసేకరణ నోటిఫికేషన్ పై హైకోర్టు స్టే విధించింది.

English summary

The High Court gave a shock to the Telangana government. land acquisition for the construction of houses for the residents of Mallannasagar has put a temporary break. Highcourt imposed temporary stay.