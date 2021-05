కరోనా తీవ్రతను తగ్గించగలిగామన్న మంత్రులు.!జిహెచ్ఎంసిలో జరిగిన ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష సమావేశం.!

Telangana

హైదరాబాద్ : నగర ప్రజలకు మంత్రులు తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్, మహమూద్ ఆలీ శుభవార్త వినిపించారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో కోవిడ్ నివారణకై వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు సమన్వయంతో సమర్థవంతంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నందున పాజిటీవ్ కేసులు తగ్గుముకం పట్టాయని స్పష్టం చేసారు. సోమవారం నగరంలో కరోనా నియంత్రణకు చేపట్టిన చర్యలపై జిహెచ్ఎంసి కార్యాలయంలో ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. కోవిడ్ నియంత్రణలో భాగంగా నగరంలో చేపట్టిన ఇంటింటి ఫీవర్ సర్వే, అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, బస్తీ దవఖానాలు, ఏరియా ఆసుపత్రులలో నిర్వహిస్తున్న జ్వర పరిక్షలు, పెద్ద ఎత్తున చేపట్టిన పారిశుధ్య కార్యక్రమాల వల్ల కరోన నియంత్రణలోనే ఉందని పేర్కొన్నారు.

Ministers Talsani Srinivasa Yadav and Mahmood Ali brought good news to the people of the city. He clarified that the number of positive cases in Greater Hyderabad has come down as various government departments are working effectively in coordination for the prevention of Covid. A high-level review meeting was held at the GHMC office on Monday on measures taken to control corona in the city.