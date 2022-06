కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరికలపై భట్టి వ్యాఖ్యలతో రేవంత్ రెడ్డికి షాక్..చేరికలుంటాయా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరికలతో కాస్త పుంజుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరికల తుఫాన్ కొనసాగుతుందని ఇటీవలే సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఇక ఆ ప్రకటనకు తగ్గట్టే క్షేత్రస్థాయిలో పలువురు నేతలు కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకుంటున్నారు. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి మారుతున్న వారంతా వచ్చే ఎన్నికలను టార్గెట్ చేసుకొని, ఆయా స్థానాలలో వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్లు ఆశించి పార్టీలో చేరుతున్నట్లు గా చర్చ జరుగుతుంది. పార్టీ లో కొత్తగా చేరిన వారు రేవంత్ రెడ్డి నుండి టికెట్ విషయంలో స్పష్టమైన హామీతోనే పార్టీలో చేరుతున్నట్టుగా ప్రచారం జరుగుతుంది.

English summary

The new bustle continues with the joinings in the Congress party. Revanth Reddy was shocked by Bhatti's remarks that no one who had recently joined the Congress was guaranteed tickets. This leads to a debate over whether to take a check for joinings.