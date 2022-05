రాహుల్ గాంధీ పర్యటనపై ఓయూ వేదికగా హాట్ పాలిటిక్స్.. నేడు కేసీఆర్ దిష్టిబొమ్మల దహనం

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత రాహుల్ గాంధీ పర్యటన నేపథ్యంలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. తెలంగాణలో రాహుల్ గాంధీ పర్యటనను సీరియస్ గా తీసుకున్న టిపిసిసి, రాహుల్ గాంధీ పర్యటన సక్సెస్ చేయాలని తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇక రాహుల్ గాంధీ పర్యటనను అడ్డుకోవడానికి, ఓయూలో పర్యటనకు అనుమతి నిరాకరించి అటు ప్రభుత్వం సైతం దూకుడుగా ముందుకు వెళుతుంది. ఇక ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ రాజకీయాలు కాక పుట్టిస్తున్నాయి.

Hot politics continue in OU on Rahul Gandhi's tour. The burning of KCR effigies will continue today in protest of the arrest and jailing of NSUI student wing leaders and Youth Congress activists.