దారుణం: అతనిది ఆకలి బాధ.. హోటల్ సిబ్బందికి దొంగనే భయం; ఫైనల్ గా బాధితుడు మృతి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సమాజంలో మానవత్వం రోజురోజుకీ కనుమరుగైపోతుంది. సాటి మనిషి బాధ పక్కన పెట్టి మనకు మనం ఎంజాయ్ చేశామా అన్న ధోరణి పెరిగిపోతోంది. ఆకలి అన్న వాడికి పట్టెడు అన్నం పెట్టే దిక్కు లేకుండా పోతుంది. తాజాగా ఆకలి బాధను తట్టుకోలేక ఓ ఫంక్షన్లో భోజనం చేయడానికి వెళ్లిన వ్యక్తిని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు దొంగ అనుకుని చావ బాదడంతో ప్రాణాలు పోయిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. అత్యంత హృదయవిదారకంగా అనిపించిన ఈ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

The incident took place in Hyderabad a man who could not bear the pain of hunger went to a function for food and was attacked by the hotel employees there suspects he was a thief. finally, he was died.