పెళ్ళయి నెలరోజులే; కుందనపు బొమ్మలాంటి భార్య గొంతు కోసి ఆపై ... శాడిస్ట్ భర్త ఘాతుకం !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఎన్నో ఆశలతో వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన నూతన వధువు, పెళ్లయిన నెల రోజులకే తిరిగిరాని లోకాలకు చేరిపోయింది. భర్తతో ఎంతో జీవితాన్ని ఊహించుకున్న ఆమె భర్త కాలయముడుగా మారతాడని ఊహించలేకపోయింది. హైదరాబాదులోని బాచుపల్లి పరిధిలోని ప్రగతి నగర్ లో జరిగిన దారుణ ఘటనలో నూతనంగా పెళ్లి చేసుకున్న వధువు ప్రాణాలు కోల్పోయింది.

English summary

Within a month of the wedding, a sadistic husband allegedly strangled his wife to death with suspicion. And then he cut off his hand and attempted suicide. The incident took place at Bachupally Pragati Nagar.