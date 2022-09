రెండోపెళ్ళికి అడ్డుందని భార్యపై క్షుద్రపూజలు చేయించిన భర్త.. పోలీసుల ఎంట్రీతో..ఏం జరిగిందంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సమాజంలో రోజురోజుకు మానవ సంబంధాలకు, అనుబంధాలకు విలువ లేకుండా పోతుంది. భార్యలను భర్తలు హతమార్చడం, భర్తలను భార్యలు అనంత లోకాలకు పంపించడం నిత్యకృత్యంగా మారిపోయింది. పెళ్ళినాడు చేసుకున్న వాగ్దానాలకు, ఒకరికొకరు కట్టుబడి జీవించాలనే నియమానికి విలువ లేకుండా పోతుంది. ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో అర్థం కాని పరిస్థితి సమాజాన్ని ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది.

English summary

A husband from the old city of Hyderabad performed occult rituals on his wife to kill as he wants to marry another woman again. With the entry of the police, the husband and the sorcerer Baba were arrested.