'నయా నిజాం.. కేసీఆర్ చెంప మీద కొట్టే ఎన్నిక ఇది-నన్ను కాదు,నీ బిడ్డను ఎందుకు గెలిపించుకోలేకపోయావ్'

హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక కురుక్షేత్ర సమరం అని అభివర్ణించారు మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్. ఇది ధర్మానికి,అధర్మానికి మధ్య జరిగే యుద్ధమని... తప్పక న్యాయమే గెలుస్తుందని అన్నారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో కాషాయ జెండా ఎగురుతుందన్నారు. దానికి హుజురాబాద్ ఉపఎన్నికే నాంది అన్నారు. ఈ ఉపఎన్నిక కేవలం ఈటల రాజేందర్‌ను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించే ఎన్నిక కాదన్నారు. కేసీఆర్ అహంకారాన్ని పాతరేస్తమని పంపించే సంకేతమని... ఆయన పంపించే డబ్బు సంచులకు కాలం చెల్లిందని చెంప మీద కొట్టి చెప్పే ఎన్నిక అని పేర్కొన్నారు. నయా నిజాం కేసీఆర్ నియతృంత్వం ఈ గడ్డ మీద ఇక చెల్లదని చెప్పే ఎన్నిక అన్నారు. ప్రజా దీవెన యాత్రలో భాగంగా శనివారం(జులై 24) ఇల్లంతకుంటలో ఆయన మాట్లాడారు.

Former minister Etala Rajender described the Huzurabad by-election as the Kurukshetra struggle. This is a war between right and wrong ... justice must win. He said that the BJP will be win Telangana in the 2023 assembly elections.