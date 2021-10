Huzurabad By-poll: కేసీఆర్ డైరెక్షన్ లోనే వీవీ ప్యాట్ల తరలింపు ... కేసీఆర్ కు ఓటమి భయం: భగ్గుమన్న బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో ఓడిపోతామనే భయం సీఎం కేసీఆర్ కు పట్టుకుందని, ఆ భయంతోనే సీఎం కెసిఆర్ డైరెక్షన్లోనే కారులో వీవీ ప్యాట్ లను తరలించారని బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఆరోపణలు గుప్పించారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి పురస్కరించుకుని అసెంబ్లీ సమీపంలోని సర్దార్ వల్లభాయి పటేల్ విగ్రహానికి పూలమాలవేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం మాట్లాడిన బండి సంజయ్ హుజురాబాద్ నియోజక వర్గ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ తీరుపై ఫైర్ అయ్యారు.

English summary

BJP state president Bandi Sanjay alleged that CM KCR was gripped by fear of losing the Huzurabad constituency assembly by-election and moved the VV pats in the car under the direction of CM KCR.