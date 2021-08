హుజురాబాద్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ప్రకటనతో గులాబీల జోష్, మంత్రి హరీష్ రావు బైక్ ర్యాలీ ; ఓయూలో సంబరాలు

Telangana

హుజురాబాద్ లో రాజకీయం ఊపందుకుంది. హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి టిఆర్ఎస్వి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉన్న గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ ను ఖరారు చేయడంతో పార్టీ శ్రేణులలో జోష్ నెలకొంది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ ను ఈటల రాజేందర్ పై ఎన్నికల బరిలోకి దింపడం రాష్ట్ర రాజకీయాలలో ఆసక్తికర పరిణామంగా కనిపిస్తుంది. అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక రంగంలోకి గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ ను దింపడం వ్యూహాత్మక నిర్ణయమని పార్టీ శ్రేణుల్లో, రాజకీయవర్గాలలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

Huzurabad constituency candidate Gellu Srinivas Yadav has been announced by CM KCR. This was celebrated in Huzurabad and OU Campus. Announcing the candidate and organizing Harish Rao bike rally in Huzurabad constituency at the same time filled Josh in the TRS party ranks. Harish rao participated in a bike rally with Gangula Kamalakar and Koppula Eshwar in the constituency.