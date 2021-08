Huzurabad By-poll : 'గెల్లు'కు అవకాశం వెనుక కేసీఆర్ షాకింగ్ స్ట్రాటజీ .. యువతపై ఫోకస్; మతలబు ఇదే !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఫోకస్ యువతపై పడ్డట్టు తాజా పరిణామాలతో కనిపిస్తుంది. హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ టిఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ పేరును ఖరారు చేసిన కేసీఆర్ ఇప్పుడు యువతకు పెద్ద పీట వేస్తున్నట్టు చెప్పుకుంటున్నారు. అయితే సీఎం కేసీఆర్ టిఆర్ఎస్వి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉన్న, యువ నాయకుడికి అవకాశం ఇవ్వడం వెనుక హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక రాజకీయమే కాదు, మరో బలమైన కారణం ఉందని రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

The focus of CM KCR seems to be on the youth with the latest developments. KCR, which finalized the name of Gellu Srinivas Yadav as the TRS party candidate for Huzurabad constituency, is now saying that it is giving a big boost to the youth. However, there is an interesting debate going on in the political circles that there is another strong reason behind giving a chance to the young leader, who is the state president of CM KCR TRSV, not just the politics of Huzurabad by elections.