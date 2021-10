ఈటలకు మంత్రి హరీష్ సవాల్: నిరూపిస్తే రాజీనామా చేస్తా, లేదంటే ఎన్నికల నుండి తప్పుకుంటావా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ లో ఉప ఎన్నికల ప్రచారం హోరెత్తుతోంది. ఒకరిని మించి ఒకరు ఎన్నికల ప్రచారంలో దూకుడుగా ముందుకు వెళుతున్నారు. ఎన్నికల్లో తాడోపేడో తేల్చుకోవడానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రచార పర్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. బిజెపి తరఫున పార్టీ నుండి సీనియర్ నాయకులు ప్రచారంలో పాల్గొంటే, టిఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ప్రచార పర్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక బాధ్యతను భుజాన వేసుకున్న తెలంగాణ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావ్ తన ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు.



Minister Harish Rao challenged Etela Rajender. Minister Harish Rao challenged to prove that there is a state tax of Rs 291 on the price of a gas cylinder. If proves he will resign to minister post, otherwise etela have to leave from elections.