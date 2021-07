Telangana

oi-Madhu Kota

అధికారికంగా షెడ్యూల్ విడుదల కాకముందే, అసలు కరోనా నేపథ్యంలో ఇప్పుడప్పుడే జరుగుతుందానే అనుమానాలు తీరకముందే, కరీంనగర్ జిల్లాలోని హుజూరాబాద్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికపై అసాధారణ రీతిలో రాజకీయాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఉప ఎన్నికలో గెలవడానికే కొత్త పథకాలు తెస్తున్నామన్న సీఎం కేసీఆర్.. దళిత బంధు పథకాన్ని హుజూరాబాద్ లోనే ప్రయోగాత్మకంగా చేపడతామని, ఆ కార్యక్రమానికి అవసరమైతే రూ.1లక్ష కోట్లయినా ఖర్చు పెడతామని చెప్పారు. సీఎం ప్రకటన వెలువడిన మరుసటి రోజే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి, ఆ పార్టీ కౌంటర్ కార్యక్రమాలను ప్రకటించారు..

ఏలూరు మేయర్‌గా మళ్లీ నూర్జహాన్ -పవన్-బీజేపీ తుస్, టీడీపీకి 3 -ఎన్నికల పూర్తి ఫలితాలివే

English summary

Telangana Congress chief Revant Reddy countered Chief Minister KCR's statement that Rs 1 lakh crore would be spent on the Dalit bond scheme in the wake of the Huzurabad Assembly by-election. On August 9, a joint Dalit and tribal Dandora will be organized with one lakh people on Indravelli Gadda in Adilabad district, Revanth Reddy said. The party leaders said that they were inviting Praveen Kumar, a former IPS officer from VRS, to join the Congress.