ఎట్టకేలకు హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికల పోరులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని ఫైనల్ చేసినట్లుగా సమాచారం. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికల బరిలోకి బలమూర్ వెంకట పేరును దాదాపుగా అధిష్టానం ఖరారు చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. గెల్లు శ్రీనివాస్ కు బలమైన పోటీ ఇవ్వడానికి బలమూర్ వెంకట్ ను రంగంలోకి దింపుతున్నట్టు సమాచారం.

Congress party has finally finalized its candidate in the Huzurabad constituency by-election battle. It seems that Balamoor Venkata's name has been finalized . It is learned that Balamoor Venkat to give strong competition to Gellu Srinivas.