Huzurabad politics: పాదయాత్రపై ఎవరి ప్లాన్ వారిది..ఈటల వ్యూహం ఒకటి, బీజేపీ చాణక్యం మరొకటి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గం లో కొనసాగిస్తున్న పాదయాత్ర ఎవరికి లాభం చేకూరుస్తుంది అన్నది ఇప్పుడు నియోజకవర్గంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇప్పటికే హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో మంచి ఇమేజ్ ఉన్న నేతగా ఈ పాదయాత్ర ఆయనకు మైలేజ్ తీసుకువస్తుందా? రానున్న హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికలో పట్టం కడుతుందా ? అని కొందరు ఆలోచిస్తుంటే,మరికొందరు ఈటెల రాజేందర్ పాదయాత్రతో బిజెపికి మైలేజ్ పెరుగుతుందా? పార్టీ బలోపేతం అవుతుందా? అని ఆలోచిస్తున్నారు.

English summary

Etela Rajender padayatra to enhance his good name in the constituency and increase sympathy for him among the people, the BJP will try to increase the party's strength through Etela.