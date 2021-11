హుజురాబాద్ గడ్డపై కాషాయ జెండా; ఈ తీర్పు కేసీఆర్ కు కనువిప్పు కావాలి: బండి సంజయ్, డీకే అరుణ వెల్లడి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గ ఉపఎన్నిక కౌంటింగ్ కొనసాగుతుంది. కౌంటింగ్ ప్రారంభమైన మొదటి రౌండ్ నుండి ఇప్పటివరకు బిజెపి అభ్యర్థి ఈటల రాజేందర్, టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గెల్లు శ్రీనివాస్ పై ఆధిక్యతను కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. స్పష్టమైన మెజారిటీతో టిఆర్ఎస్ పార్టీని చిత్తు చేసి బిజెపి విజయం సాధిస్తుందని బీజేపీ శ్రేణులు ధీమాతో ఉన్నారు. హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక ట్రెండ్ బిజెపికి అనుకూలంగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Telangana BJP chief Bandi Sanjay said the BJP flag would fly over Huzurabad as the BJP continued its aggression in the Huzurabad results. DK Aruna said that the verdict should be a realisation to KCR