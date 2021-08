దళిత బంధు అమలవకపోతే-యాదగిరి గుట్టలో ఆత్మార్పణ చేసుకుంటా-మోత్కుపల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తన 30 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌లా దళితుల అభివృద్ది కోసం పనిచేసిన మరో నాయకుడిని చూడలేదని మాజీ మంత్రి మోత్కుపల్లి నర్సింహులు అన్నారు. దళితుల గురించి ఆలోచిస్తున్న ఏకైక నాయకుడు సీఎం కేసీఆర్ అని కొనియాడారు. దళిత బంధు లాంటి పథకం దేశంలో ఎక్కడా లేదని పేర్కొన్నారు. దళితుల జీవితాల్లో ఇప్పటికీ పెద్దగా మార్పేమీ లేదని... రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని పరిస్థితుల్లోనే ఇంకా దళితులు ఉన్నారని అన్నారు.

తెలంగాణలో దళితబంధు పథకాన్ని సీఎం కేసీఆర్ వందశాతం కచ్చితంగా అమలు చేస్తారనే నమ్మకం ఉందన్నారు. ఒకవేళ రాష్ట్రంలో దళిత బంధు అమలవకపోతే యాదగిరిగుట్ట వద్ద ఆత్మార్పణ చేసుకుంటానని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.దళిత బంధుపై ప్రతిపక్షాల కుట్రలను వ్యతిరేకిస్తూ ఆదివారం(ఆగస్టు 29) మోత్కుపల్లి తన నివాసంలో ఒకరోజు దీక్షకు దిగారు.

Former minister,senior politician Mothkupalli Narsimhalu is confident that CM KCR will implement the Dalith bandhu scheme in Telangana one hundred percent. He made sensational comments that he would commit suicide at Yadagirigutta if the Dalit bandhu was not implemented in the state.