రక్తం ధార పోసేందుకు మీరు సిద్దమైతే, గడీల పాలనపై పోరాడేందుకు నేను రెడీ.!కార్యవర్గ భేటీలో బండి సంజయ్.!

హైదరాబాద్ : అవినీతి, నియంత కుటుంబ పాలనను రాష్ట్ర ప్రజలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించరని, అందుకు అనేక ఉదాహరణలున్నాయ, తెలంగాణలో ఉద్యమాల ఫలితంగా రాజకీయంగా పెనుమార్పులు సంభవించాయని, కానీ ప్రజలు ఆశించిన పాలన మాత్రం తెలంగాణలో రాలేదని బీజేపి తెలంగాణ అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ స్పష్టం చేసారు. బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం రెండో రోజు సందర్బంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ విధానాలను ఎండగట్టారు. తెలంగాణలో గులాబీ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయం బీజేపి పార్టీ మాత్రమేనని, చంద్రవేఖర్ రావు నియంత పాలన పట్ల తెలంగాణ ప్రజలు విసిగిపోయారని బండి సంజయ్ ప్రసంగించారు.

English summary

Bandi Sanjay asked the activists whether they were ready to make sacrifices and shed blood for a free Telangana. Bandi Sanjay stressed that it was his responsibility to mobilize against the kcr dictator regime if the activists were prepared.