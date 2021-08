చెత్తకుప్పలో పసికందు మృతదేహం..తల్లి ఇంటర్ చదివే మైనర్ బాలిక ? ఈ పాపం ఎవరిది ?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

అభం శుభం తెలియని, అసలు లోకమే తెలియని పసికందులను మొగ్గలోనే తుంచేస్తున్నారు. నవమాసాలు మోసి కని నిర్దాక్షిణ్యంగా, కనికరం లేకుండా చెత్తకుప్పల పాలు చేస్తున్నారు. ఏ తల్లుల కన్న బిడ్డలో ముళ్లపొదల్లో, చెత్త కుప్పలలో , మురికి కాల్వల ప్రక్కన, కుక్కలు, పందులు పీక్కుతింటూ, చీమలకు ఆహారంగా మారుతూ కనిపిస్తున్న సంఘటనలు మనసులను కలచివేస్తున్నాయి. ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగట్టిన తల్లికి చేతులు ఎలా వచ్చాయి అన్న భావనను కలిగిస్తున్నాయి.

English summary

Locals found the body of an infant in a dumpster at a private hospital in Khalil Wadi in Nizamabad city.based on CCTV cameras near the hospital, the police, police found shocking facts. A unmarried minor girl gave birth to the baby and thrown the baby in dumpster.