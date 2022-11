KTR: తెలంగాణలో ప్రఖ్యాత కంపెనీ పెట్టుబడి.. 7000 మందికి ఉద్యోగావకాశం..

Telangana

తెలంగాణలో పేరొందిన ఇన్నర్ వేర్ బ్రాండ్ కంపెనీ తెలంగాణలో పెట్టుబడి పెట్టనుంది. ఇన్నర్ వేర్ బ్రాండ్ జాకీ (పేజ్ ఇండస్ట్రీస్) ఇబ్రహీంపట్నం & ములుగులో గార్మెంట్ తయారీ కర్మాగారాలను నెలకొల్పనుంది. పరిశ్రమలను నెలకొల్పడం ద్వారా రాష్ట్రంలో 7000 ఉద్యోగాలను కల్పించనున్నారు. ఈ పరిశ్రమల ద్వారా కోటి గార్మెంట్‌ ఉత్పత్తులను తయారు చేయనున్నారు.

ట్విట్టర్

ఇందుకు సంబంధించి సంస్థ ప్రతినిధులు ఐటీ, పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ను కలిశారు. పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తునందుకు సంస్థ ప్రతినిధులకు కేటీఆర్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని కేటీఆర్ ట్విట్టర్ ద్వారా తెలిపారు. పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయడానికి తెలంగాణను ఎంచుకున్నందుకు పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ సంస్థకు హృదయపూర్వక స్వాగతం & శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఆహ్వానం

తెలంగాణలో పరిశ్రమలు నెలకొల్పేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకు రావాలి కేటీఆర్ కోరారు. పరిశ్రమలకు అనువైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని చెప్పారు. హైదరాబాద్ ప్రపంచంలో గొప్ప నగరంగా మారుతుందని చెప్పారు.

