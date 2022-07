భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు అవమానం; సోనియాగాంధీ దిష్టిబొమ్మల దహనానికి బండి సంజయ్ పిలుపు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ అధీర్ రంజన్ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకు వ్యతిరేకంగా గురువారం బీజేపీ నిరసన చేపట్టనుంది. అధీర్‌ రంజన్‌ తొలగింపునకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ అనేక రాష్ట్రాలలో ఆందోళన కార్యక్రమాలను చేపడుతోంది.

English summary

Bandi Sanjay called for the burning of effigies of Sonia Gandhi in protest against the fact that Indian President Draupadi Murmu was insulted and Congress Lok Sabha leader Adhir Ranjan Chowdhury insulted her by calling rashtrapatni..