ఆ ముగ్గురు మంత్రులకు షాకిచ్చి.. కేసీఆర్ క్యాబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ?

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పార్టీలో ఉన్న అసంతృప్త సీనియర్ నాయకులను, ప్రజాక్షేత్రంలో పట్టు ఉన్న నాయకులను బుజ్జగించే పనిలో పడ్డారా? అందులో భాగంగా క్యాబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారా? సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర క్యాబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగే అవకాశం ఉందా? రాష్ట్రంలో ముగ్గురు మంత్రుల పనితీరు పట్ల అసంతృప్తితో ఉన్న కేసీఆర్ వారి స్థానంలో కొత్త వారికి అవకాశం ఇస్తారా? అంటే అవును అనే బి ఆర్ ఎస్ వర్గాలలో టాక్ నడుస్తుంది.

There is a discussion in the BRS party circles that there is a possibility of re shufffle the cabinet by sacking the three ministers in the Telangana cabinet. CM KCR is expected to take this decision after Sankranti.