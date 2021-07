Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

టీపీసీసీ చీఫ్ పదవి దక్కకపోవడంతో తీవ్ర అసహనాన్ని,అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి మనసు మార్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అధిష్ఠానం నిర్ణయాన్ని ధిక్కరిస్తూ తన వ్యాఖ్యలతో పార్టీలో కలకలం రేపిన కోమటిరెడ్డి... ఇప్పుడు పునరాలోచనలో పడినట్లు కనిపిస్తోంది. పార్టీతో విభేదించడం కంటే మునుపటి లాగే సఖ్యతతో కలిసి సాగాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం. తాజాగా కోమటిరెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

English summary

Komatireddy Venkat Reddy condemned the speculations about his party change. He said that the invitation from other parties was true ... but he made it clear that he would not change the party.