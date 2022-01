రేవంత్ సవాల్ తిరస్కరణకు ఎప్నుడూ అదే కారణమా?గులాబీ నేతల వైఖరి పట్ల జాలిపడుతున్న ప్రజలు!

Telangana

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రభుత్వ విధానాలను సూటిగా, నిక్కచ్చిగా ఆధారాలతో సహా విమర్శిస్తుంటారు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అద్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి. తాజాగా మంత్రి కేటీఆర్ విసిరిన సవాల్ ను స్వీకరించి, బహిరంగ చర్చకు సిద్దమని రేవంత్ ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు సంక్షేమం కోసం గతంలో రూపొందించిన పధకాలపై బహిరంగ చర్చకు సిద్దమేనని పీసిసి ఛీప్ రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఐతే గతంలో రెండు మూడు సార్లు ఏ కారణం చెప్పి తప్పించుకున్నారో ఇప్పుడు కూడా అదే కారణం చెప్పి మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు తప్పించుకున్నారని తెలుస్తోంది. కేటీఆర్ ప్రకటన పట్ల తెలంగాణ ప్రజలు విస్మయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు తులుస్తోంది.

Revanth recently accepted the challenge thrown by Minister KTR and announced that he was ready for a public discussion. PCC chief Rewanth Reddy said the Congress party was ready for a public debate on schemes designed in the past for the welfare of farmers. However, it seems that Minister Kalwakuntla Taraka Rama Rao escaped for the same reason two or three times in the past.