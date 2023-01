వైఎస్సార్ స్వాంతంత్ర్య సమరయోధుడా? రిపబ్లిక్ డే సాక్షిగా వైఎస్ షర్మిలకు తప్పని ట్రోల్స్!!

గణతంత్ర దినోత్సవం సాక్షిగా వైఎస్ షర్మిల కూడా ట్రోల్స్‌ను ఎదుర్కొన్నారు. గణతంత్ర వేడుకల సందర్భంగా పార్టీ కార్యాలయంలో మహాత్మా గాంధీ పక్కన వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఫోటో పెట్టటంపై నెటిజన్లు వైఎస్ షర్మిలను ట్రోల్ చేస్తున్నారు.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

74వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఇక అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను తమదైన శైలిలో జరుపుకున్నారు. అయితే గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా కొన్ని పార్టీలు చేసిన కార్యక్రమాలు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

ఇప్పటికే ఏపీలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మంగళగిరి పార్టీ కార్యాలయంలో జాతీయ జెండాను చెప్పులతో ఎగరవేయడం సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ కు కారణం కాగా, ఇక వైయస్ షర్మిల ను కూడా టార్గెట్ చేస్తూ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ హల్చల్ చేస్తున్నాయి. ఇంతకు వైఎస్ షర్మిల ఏం చేశారంటే..

English summary

YS Sharmila also facing the trolls as a witness of Republic Day. Netizens are trolling YS Sharmila over YS Rajasekhar Reddy photo beside to Mahatma Gandhi in the party office during the Republic celebrations.