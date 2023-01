ఏపీ, తెలంగాణాలలో మళ్ళీ ఐటీ దాడుల కలకలం: ఈసారి టార్గెట్ ఎవరంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ఐటీ శాఖ అధికారుల దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. గత కొంతకాలంగా తెలుగు రాష్ట్రాలపై ఫోకస్ చేసిన ఐటీ శాఖ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వ్యాపారవర్గాలు, రాజకీయ నాయకుల ఇళ్ళు, కార్యాలయాలపై దాడులు చేస్తూ పలు కీలక డాక్యుమెంట్లను స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐటీ దాడులపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతున్నప్పటికీ దాడులు మాత్రం ఆగడం లేదు. ఇక తాజాగా నేడు మరో మారు ఐటీ శాఖ అధికారులు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోనూ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలపై విరుచుకుపడ్డారు.

IT attacks in Hyderabad have become a tension again. This time they are targeting a famous builder from Hyderabad and real estate companies.