కొత్త ఎమ్మెల్సీలు వీరే..!! కేసీఆర్ లెక్క పక్కా - ఆ నాలుగు వర్గాలకు ఆరు సీట్లు..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

హుజూరాబాద్ ఫలితం తరువాత తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సామాజిక సమీకరణాలు కీలకంగా మారుతున్నాయి. అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇక, పార్టీ పరంగా అవకాశాల విషయంలోనూ ఆచి తూచి వ్యవహరిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా.. ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే కోటాలో జరగనున్న ఎమ్మెల్సీ సీట్ల భర్తీ పైన కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఇందులో ఆరు సీట్లు భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. వీటికి గాను నాలుగు సామాజిక వర్గాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లుగా తెలుస్తోంది. బీసీలు, రెడ్డి సామాజికవర్గానికి చెందిన వారికి కనీసం రెండేసి సీట్లను ఇవ్వాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.

English summary

It seems likely that the six MLC seats in Telangana will be filled with following social eqautions.