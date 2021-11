కౌరవ సభలో ద్రౌపదికి జరిగిన అన్యాయం ఇప్పుడు చంద్రబాబుకు.. కొడాలి నానీ పైనా; జగ్గారెడ్డి హాట్ కామెంట్స్

Telangana

ఆంధ్రప్రదేశ్లో చోటు చేసుకున్న తాజా పరిణామాలపై తెలంగాణ ప్రాంత నాయకులు కూడా స్పందిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు నాయుడుని టార్గెట్ చేసి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన వైసీపీ నేతలు, చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణి భువనేశ్వరి పైన కూడా అనుచితంగా మాట్లాడారంటూ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కన్నీటిపర్యంతమైన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత మొదలైన రాజకీయ దుమారంలో పలువురు రాజకీయ నాయకులు చంద్రబాబుకు మద్దతు ఇచ్చి వైసిపి నేతల తీరుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

T Congress leader Jaggareddy suggested that it would be better if AP Minister Kodali Nani changed his words. what happened during Chandrababu's rule on Roja was wrong and that Jagan should take the initiative to keep politics calm.