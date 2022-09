జయహో జగదీశన్న.. ఎస్పీ నినాదాలు; మండిపడుతున్న ప్రతిపక్షాలు; కొత్త వివాదంలో సూర్యాపేటజిల్లా ఎస్పీ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సూర్యాపేట పట్టణంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన తెలంగాణ సమైక్యతా వజ్రోత్సవ వేడుకలలో సూర్యాపేట జిల్లా ఎస్పీ చేసిన వ్యాఖ్యల వీడియో వైరల్‌గా మారింది. సూర్యాపేట జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎస్.రాజేంద్రప్రసాద్‌తో కూడిన రెండు నిమిషాల వీడియో ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలలో, రాజకీయ పార్టీల నాయకులలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

Suryapet SP Rajendra Prasad raised slogans jayaho minister jagadish reddy during the National Unity Diamond Festival and raised slogans with the students which became a controversy. The opposition is furious over this.