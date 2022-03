ఇకపై ప్రతి సంవత్సరం ఉద్యోగాల భర్తీ క్యాలెండర్; ప్రతిపక్షాల విమర్శలకు సీఎం కేసీఆర్ చెక్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొలువుల జాతర ను కేసీఆర్ ప్రకటించడంతో నిరుద్యోగులు సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు. ఎప్పుడెప్పుడా అని నిరుద్యోగులు ఎదురు చూసిన జాబ్ నోటిఫికేషన్లను ఇవ్వనున్నట్టు సీఎం కేసీఆర్ కీలక ప్రకటన చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 80,039 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు వెలువడతాయని కేసీఆర్ ప్రకటన చేశారు. కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని వెల్లడించారు.

English summary

With the release of job notifications in Telangana, CM KCR announced that from now on job replacement calendar will be given every year. With this, the CM KCR checked the criticisms of the opposition.