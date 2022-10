మునుగోడులో వార్ వన్ సైడే.. టీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్,బీజేపీల డిపాజిట్లు గల్లంతే: కేఏపాల్ షాకిచ్చారుగా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికను సీరియస్ గా తీసుకొని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు మునుగోడు ఉపఎన్నిక ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. ఎవరికి వారు వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలతో మునుగోడు లో జెండా ఎగురవేయాలని, మునుగోడు విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో ఏ మాత్రం తగ్గకుండా కే ఏ పాల్ రాజకీయాలను రసవత్తరంగా మారుస్తున్నారు. మునుగోడు లో గెలిచేది నేనే అంటూ కే ఏ పాల్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

In munugode, KAPal made shocking comments that war is one sided, 60 percent of voters are with him, TRS, Congress and BJP's deposits are guaranteed to be lost.