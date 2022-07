Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గత వారం రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వర్ష బీభత్సం కొనసాగుతోంది. ఇక ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకుంటున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా నిర్మల్ జిల్లాలోని కడెం ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో వరద నీటితో ప్రాజెక్టు నిండుకుండల గా మారింది. ప్రస్తుతం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

The Gates Of Kadem Project In Nirmal District of Telangana Opened Today! 📸: rajareddy_TNIE Collector_NML musharraf_ias XpressHyderabad CWCOfficial_FF pic.twitter.com/BTsAkfOubO

#Kadem Project Overflowing Situation Really Looking Dangerous now in #Jagtial , #Nirmal Districts. #Telanganafloods pic.twitter.com/hDTOc6lMvi

English summary

Kadem project in Nirmal district rings danger bells due to torrential rain in Telangana. Officials announced a red alert as the full water level reached the project. People of 12 flooded villages are being moved to safer places.