వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీకి షాక్ తప్పదు; బీజేపీ నేతలు ఎందుకు మిడిసిపడుతున్నారో: కడియం శ్రీహరి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మాజీ మంత్రి, టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కడియం శ్రీహరి కేంద్రంలోని బిజెపి సర్కార్ పై, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని బిజెపి నేతలపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ఏడేళ్లలో ఏం సాధించిందని టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కడియం శ్రీహరి ప్రశ్నించారు. బీజేపీ నేతలు ఎందుకు ఎగిరి పడుతున్నారో తెలియడం లేదని ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అమ్మేస్తున్నారని, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలతోపాటు బ్యాంకులను కూడా నాశనం చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్సీ కడియం శ్రీహరి కేంద్ర సర్కార్ పై ధ్వజమెత్తారు.

ఆ నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీకి అనుకూల పవనాలు; మిషన్19తో విజయం సాధించాలి: బండి సంజయ్

English summary

TRS MLC Kadiyam Srihari questioned what the BJP, which was in power at the Center, had achieved in seven years. He expressed impatience that BJP leaders did not know why they were doing show off in telangana