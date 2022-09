మోడీ ఇక చాలు.. కేసీఆర్ కేంద్రప్రభుత్వ పగ్గాలు చేపట్టాలి: టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కడియం శ్రీహరి

Telangana

టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ మాజీ మంత్రి కడియం శ్రీహరి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. దేశంలో మోడీ పాలన ఇక చాలు అంటూ విరుచుకుపడ్డారు. కెసిఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వ పగ్గాలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని ఎమ్మెల్సీ కడియం శ్రీహరి వ్యాఖ్యానించారు. తెలంగాణ మోడల్ గుజరాత్ మోడల్ ను తలదన్నేలా ఉందని, అందుకే ప్రజలు దేశానికి కెసిఆర్ నాయకత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారని ఎమ్మెల్సీ కడియం శ్రీహరి పేర్కొన్నారు.

MLC Kadiyam Srihari targeted Prime Minister Narendra Modi. TRS MLC Kadiam Srihari said that the Telangana model is better than the Gujarat model, it should be the whole country and KCR should take the reins of the central government for that.