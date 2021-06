Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

ఇటీవల హైదరాబాద్ శివారులోని కడ్తాల్‌లో ఉన్న ఓ ఫాంహౌస్‌లో పోలీసులు భగ్నం చేసిన రేవ్ పార్టీకి సంబంధించి పలు విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. వరుణ్ గౌడ్ అనే వ్యక్తి పుట్టినరోజు వేడుక పేరుతో దీన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు మొదట పోలీసులు గుర్తించారు. కానీ అది పుట్టినరోజు ముసుగులో జరిగిన 'దావత్' అని తాజాగా తేల్చారు. నిజానికి వరుణ్ గౌడ్ ఎవరో కూడా ఆ పార్టీలో పాల్గొన్న చాలామందికి తెలియదని గుర్తించారు.లాక్‌డౌన్ నేపథ్యంలో పబ్బులన్నీ మూతపడటంతో... కొంతమంది ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్లు ఇలా నగర శివారుల్లోని ఫాంహౌస్‌లలో మందు,చిందు,విందు కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నిర్ధారించారు.

English summary

Police have registered cases against 68 people who took part in the party at Kadtal Farmhouse. Zeeshan Ali Khan, one of the party's organizers, was found to have made posts about the party via Instagram.