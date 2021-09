Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఒక ఏటీఎంలా మారిందని కేంద్రమంత్రి మురళీధరన్ విమర్శించారు. కమిషన్ల కోసమే ఆ ప్రాజెక్టును నిర్మించారని... దానివల్ల ఎవరికీ ప్రయోజనం చేకూరలేదని అన్నారు. కమిషన్ల కోసమే ప్రాజెక్టు వ్యయాన్ని రూ.40వేల కోట్లు నుంచి రూ.1,30,000 కోట్లకు పెంచారని ఆరోపించారు. ఎన్నో ఆకాంక్షలతో ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదల బతుకులు మారలేదన్నారు. ఏడున్నరేళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో ఎన్నో హామీలను ఇప్పటికీ నెరవేర్చలేదన్నారు. ఆదివారం(సెప్టెంబర్ 5) హుజురాబాద్‌లో నిర్వహించిన గౌడ గర్జన సభలో మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్‌తో కలిసి కేంద్రమంత్రి మురళీధరన్ పాల్గొన్నారు.

English summary

Union Minister Muralitharan has criticized that Kaleswaram project become an ATM for Chief Minister KCR's family. He said that the project was built for commissions only ...no one would benefit of it.