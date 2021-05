కల్యాణ లక్ష్మి కాంతులు.!రెండు కోట్ల చెక్కుల పంపిణీ.!సంక్షోభంలో కూడా తగ్గేది లే అంటున్న గంగుల.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: పేద ప్రజలకు కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకం వరం లాంటిదని రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమం పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ అన్నారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్ ఆడిటోరియంలో నిర్వహించిన కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.పేద ప్రజల కుటుంబాల్లో సంతోషం నింపేందుకు కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోందన్నారు మంత్రి గంగుల కమలాకర్.

English summary

Two crore and forty two lakh checks were distributed to 242 beneficiaries.Kalyana Lakshmi and Shadi Mubarak checks will be distributed to the remaining 622 beneficiaries in ten days, Minister Gangula Kamalakar said.